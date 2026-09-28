Тренер «Локомотива» прокомментировала поражение в финале женского Кубка России

Главный тренер женской команды «Локомотива» Елена Фомина высказалась по итогам финального матча Кубка России с ЦСКА. Встреча завершилась победой армейской команды со счётом 3:1.

«Ключевое — что несмотря на такой счёт, несмотря на столько пропущенных мячей, до последней минуты мы старались поменять ход встречи. Девчонки — большие молодцы, что не переставали и бороться, и играть. Это, наверное, ключевое. Если говорить в целом по игре, были эпизоды, которые мы отрабатывали, наигрывали, но, к сожалению, при такой плотной, компактной обороне соперника нам было сложно действовать впереди», — приводит слова Фоминой пресс-служба Суперлиги в телеграм-канале.