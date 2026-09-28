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Тренер «Локомотива» прокомментировала поражение в финале женского Кубка России

Тренер «Локомотива» прокомментировала поражение в финале женского Кубка России
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Главный тренер женской команды «Локомотива» Елена Фомина высказалась по итогам финального матча Кубка России с ЦСКА. Встреча завершилась победой армейской команды со счётом 3:1.

Кубок России (ж) . Финал
27 сентября 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Николич – 45'     0:2 Яковлева – 55'     0:3 Николич – 57'     1:3 Коровкина – 84'    

«Ключевое — что несмотря на такой счёт, несмотря на столько пропущенных мячей, до последней минуты мы старались поменять ход встречи. Девчонки — большие молодцы, что не переставали и бороться, и играть. Это, наверное, ключевое. Если говорить в целом по игре, были эпизоды, которые мы отрабатывали, наигрывали, но, к сожалению, при такой плотной, компактной обороне соперника нам было сложно действовать впереди», — приводит слова Фоминой пресс-служба Суперлиги в телеграм-канале.

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