15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Ирландия — Венгрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Такой энергетики не вижу». Экс-игрок «Арсенала» сравнил Дьёкереша с Анри и Дрогба

«Такой энергетики не вижу». Экс-игрок «Арсенала» сравнил Дьёкереша с Анри и Дрогба
Комментарии

Бывший защитник «Арсенала» и «Ювентуса» Арман Траоре сравнил нападающего «канониров» Виктора Дьёкереша с экс-форвардами Тьерри Анри и Дидье Дрогба, выделив различия в уровне и игровых качествах.

«Много раз выходил против Дрогба. От него буквально исходила особая аура — сразу было понятно: это лидер. Такой энергетики я не вижу ни у Дьёкереша, ни у Хаверца. Если бы пришлось играть против Дьёкереша, я бы не волновался. Я отличался высокой скоростью, сколько бы он ни пытался протолкнуть мяч мимо меня, пройти точно не смог бы.

Сравнивать Тьерри Анри и Дьёкереша — всё равно что ставить рядом небо и землю. С Анри было тяжело в любой зоне: куда бы он ни двигался, это создавало проблемы сопернику. Именно такие футболисты по-настоящему усложняют игру. Скорость — ключевой фактор, а в действиях Дьёкереша я не замечаю нужной резвости», — приводит слова Траоре The Sun.

Материалы по теме
Луис Энрике хочет виде