«Такой энергетики не вижу». Экс-игрок «Арсенала» сравнил Дьёкереша с Анри и Дрогба

Бывший защитник «Арсенала» и «Ювентуса» Арман Траоре сравнил нападающего «канониров» Виктора Дьёкереша с экс-форвардами Тьерри Анри и Дидье Дрогба, выделив различия в уровне и игровых качествах.

«Много раз выходил против Дрогба. От него буквально исходила особая аура — сразу было понятно: это лидер. Такой энергетики я не вижу ни у Дьёкереша, ни у Хаверца. Если бы пришлось играть против Дьёкереша, я бы не волновался. Я отличался высокой скоростью, сколько бы он ни пытался протолкнуть мяч мимо меня, пройти точно не смог бы.

Сравнивать Тьерри Анри и Дьёкереша — всё равно что ставить рядом небо и землю. С Анри было тяжело в любой зоне: куда бы он ни двигался, это создавало проблемы сопернику. Именно такие футболисты по-настоящему усложняют игру. Скорость — ключевой фактор, а в действиях Дьёкереша я не замечаю нужной резвости», — приводит слова Траоре The Sun.