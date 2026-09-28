Экс-игрок ЦСКА и «Ливерпуля» Гонсалес рассказал, чем занимается в Майами после карьеры

Бывший полузащитник ЦСКА, «Ливерпуля» и сборной Чили Марк Гонсалес рассказал о своей жизни в Майами и занятиях после завершения футбольной карьеры. Гонсалес выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год.

— Почему выбрали Майами для жизни?

— Хороший вопрос, который мне задавали многие знакомые. Я всегда хотел жить за пределами Чили, чтобы дать своим детям лучшую жизнь с точки зрения культуры, языка и возможностей. В Майами мы с семьёй часто ездили в отпуск, это было главной причиной. Там даже не нужно владеть английским языком, ведь в Майами мы спокойно можем общаться на испанском – адаптация прошла легко.

— Чем себя занимаете после футбольной карьеры?

— Я работаю в футбольной академии с детьми до 15 лет. Уделяю большое внимание вопросам лидерства, мотивации. Обучаю детей и открываю им дорогу в будущее, рассказываю об их возможностях. А ещё я диджей (улыбается).

— Тренерских амбиций у вас нет?

— На данный момент не хочу быть профессиональным тренером. Связываю это с постоянным давлени