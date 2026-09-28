Александр Головин объявил свою позицию по поводу возможного перехода в «Спартак»

Полузащитник «Монако» Александр Головин объявил свою позицию по возможному переходу в московский «Спартак». Он заявил, что переезд в стан красно-белых не является для него табу, несмотря на статус воспитанника ЦСКА — принципиального соперника «Спартака».

— В прошлом году вы говорили, что исключаете переход в «Спартак» и не исключаете «Зенит», учитывая, что вы воспитанник ЦСКА. Внутренне что-то поменялось?

— Честно говоря, не знаю. На сегодня я бы, наверное, не стал на 100% исключать какой-то вариант. Я в любом случае хочу вернуться играть в Россию и жить в России. Это мой дом, рано или поздно это случится.

Если представить, что у меня вообще не будет других вариантов и будет только «Спартак», для меня это не будет проблемой.

— Если ЦСКА тоже вас позовёт, он будет в приоритете?

— Честно говоря, не знаю. Но в любом случае буду думать и точно рассматривать предложения. Выделить какую-то команду в приоритет сейчас не могу, — приводит слова Головина «РБ Спорт».