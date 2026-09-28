15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Ирландия — Венгрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Головин объявил свою позицию по поводу возможного перехода в «Спартак»

Александр Головин объявил свою позицию по поводу возможного перехода в «Спартак»
Комментарии

Полузащитник «Монако» Александр Головин объявил свою позицию по возможному переходу в московский «Спартак». Он заявил, что переезд в стан красно-белых не является для него табу, несмотря на статус воспитанника ЦСКА — принципиального соперника «Спартака».

— В прошлом году вы говорили, что исключаете переход в «Спартак» и не исключаете «Зенит», учитывая, что вы воспитанник ЦСКА. Внутренне что-то поменялось?
— Честно говоря, не знаю. На сегодня я бы, наверное, не стал на 100% исключать какой-то вариант. Я в любом случае хочу вернуться играть в Россию и жить в России. Это мой дом, рано или поздно это случится.

Если представить, что у меня вообще не будет других вариантов и будет только «Спартак», для меня это не будет проблемой.

— Если ЦСКА тоже вас позовёт, он будет в приоритете?
— Честно говоря, не знаю. Но в любом случае буду думать и точно рассматривать предложения. Выделить какую-то команду в приоритет сейчас не могу, — приводит слова Головина «РБ Спорт».

Материалы по теме
Александр Головин: были контакты со «Спартаком» и «Зенитом». «Монако» не устроила сумма