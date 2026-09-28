Марк Гонсалес: за счёт юмора мы с Березуцкими стали большими друзьями в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА, «Ливерпуля» и сборной Чили Марк Гонсалес рассказал о тёплых отношениях с братьями Березуцкими в московском клубе. Гонсалес выступал за армейцев с 2009 по 2014 год.

«Юмор – то, за счёт чего мы с Лёшей и Васей стали большими друзьями. У меня тоже хорошее чувство юмора, мне нравится всё время шутить. Именно поэтому мы с Березуцкими сблизились.

Мы все постоянно прикалывались. Даже переводчик Максим пострадал: переводил что-то в самолёте, а Гильерме суёт ему банан. Возможно, помните это видео (улыбается). Иногда были совсем глупые шутки, но нам это нравилось», — сказал Гонсалес в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Владимиру Четверику.

В составе красно-синих футболист провёл 69 встреч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач, став двукратным чемпионом России, серебряным и бронзовым пр