Александр Головин: были контакты со «Спартаком» и «Зенитом». «Монако» не устроила сумма

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин подтвердил контакты со «Спартаком» и «Зенитом» по поводу возможного возвращения в Альфа-Банк РПЛ. Действующий контракт 30-летнего полузащитника с монегасками рассчитан до конца июня 2029 года.

— Контакты были и со «Спартаком», и с «Зенитом», но ничего конкретного не получилось. То, что писали, отчасти правда, но до конкретики ничего не дошло.

— Почему?

— «Монако» не устраивала сумма. И в любом случае нужно было моё желание, чтобы я точно вернулся. Конкретно этим летом всё происходило под конец российского трансферного окна. После какой-то конкретики оставалось, грубо говоря, два-три дня, а я ещё не был на 100% уверен, что нужно ехать. Решил, что пока нет смысла. Посмотрим, что будет дальше, — приводит слова Головина «РБ Спорт».