Магомед Оздоев: «Краснодар» не зависит от Никиты Кривцова

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев ответил на мнение, что южный клуб зависим от полузащитника Никиты Кривцова, который ярко начал сезон-2026/2027, но потом получил травму. Оздоев не считает, что у «быков» есть зависимость от какого-то одного футболиста.

—«Краснодар» зависим от Кривцова?

— Я не считаю так. Команда не может зависеть от одного футболиста. Это командный вид спорта. Но вся команда очень ждёт Никиту, потому что он боевая единица для нас. Никита может делать разницу. Будет круто, когда он вернётся, — сказал Оздоев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.