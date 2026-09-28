Швеция — Польша: онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги наций начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига В), в котором встретятся сборные Швеции и Польши. Игра пройдёт на стадионе «Строберри Арена» в Стокгольме, Швеция. В качестве главного арбитра выступит Хавьер Альберола Рохас из Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре группового этапа Швеция одолела Румынию со счётом 2:1, а Польша сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной — 1:1.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила сборную Испании — 2:2, 5:3 пен.