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Швеция — Польша: онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги наций начнется в 21:45 мск, 28 сентября 2026

Швеция — Польша: онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги наций начнётся в 21:45 мск
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Сегодня, 28 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига В), в котором встретятся сборные Швеции и Польши. Игра пройдёт на стадионе «Строберри Арена» в Стокгольме, Швеция. В качестве главного арбитра выступит Хавьер Альберола Рохас из Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 4. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Швеция
Окончен
3 : 1
Польша
1:0 Нюгрен – 8'     1:1 Шиманьски – 43'     2:1 Аяри – 64'     3:1 Дьёкереш – 72'    

В 1-м туре группового этапа Швеция одолела Румынию со счётом 2:1, а Польша сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной — 1:1.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила сборную Испании — 2:2, 5:3 пен.

Календарь матчей Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027
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