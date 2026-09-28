«Очаровательный парень». Зинедин Зидан высказался об Эдене Азаре

Главный тренер сборной Франции по футболу Зинедин Зидан высказался о бывшем бельгийском полузащитнике Эдене Азаре. Зидан работал с Азаром в мадридском «Реале». Эден завершил профессиональную карьеру футболиста в 2023-м. Зидан покинул «сливочных» в 2021-м и до лета этого года оставался без работы.

«Мы довольно близки с Эденом Азаром. Он очаровательный парень. Мне бы хотелось, чтобы он сделал больше (в «Реале». — Прим. «Чемпионата»), но у него были свои проблемы. В том числе с физической формой. Тем не менее он старался изо всех сил. Всегда буду уважать Эдена», — приводит слова Зидана The Touchline в социальной сети X.