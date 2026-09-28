«Сумасшедшие истории». Марк Гонсалес — о победах ЦСКА в 2010-х

Бывший полузащитник ЦСКА, «Ливерпуля» и сборной Чили Марк Гонсалес поделился воспоминаниями о победах армейского клуба в 2010‑х годах. Гонсалес выступал за армейцев с 2009 по 2014 год.

«В 2013 году мы выиграли всё: чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В 2010-м — сотворили историю – дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов. Для меня это сумасшедшие истории. На тот момент я думал, что мы сделали всё возможное – никто даже не думал, что ЦСКА способен дойти так далеко в Лиге чемпионов. Но этот вопрос вечен – могли ли мы сделать больше. На самом деле, всегда есть куда стремиться, но надо учитывать, что «Интер» располагал более классным составом, чем ЦСКА. Конечно, это не значит, что у нас не было шансов их обыграть, но это футбол», — сказал Гонсалес в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Владимиру Четверику.

В составе красно-синих футболист провёл 69 встреч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 13 голевых п