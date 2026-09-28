Анчелотти планирует использовать Рафинью на позиции форварда — The Touchline

Атакующий полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья может сыграть на позиции центрального нападающего в ближайшем матче национальной команды, сообщает The Touchline в социальной сети.

По информации источника, главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти планирует опробовать Рафинью в роли центрального нападающего. Решение связано с результативностью игрока в клубе: в последних матчах он оформил хет‑трик в игре с «Расингом» (7:2) и в матче с «Севильей» (3:1). Рафинья является лучшим бомбардиром в пяти ведущих европейских лигах в текущем сезоне.

Следующая игра сборной Бразилии запланирована на 29 сентября. Бразильцы сыграют контрольный матч с командой Австралии.