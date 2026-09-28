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Гонсалес: самые большие премиальные в ЦСКА — возможность сказать: «Я — часть той команды»

Гонсалес: самые большие премиальные в ЦСКА — возможность сказать: «Я — часть той команды»
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чили Марк Гонсалес рассказал, что главным вознаграждением за успехи в составе московского клуба считал не денежные премиальные, а престиж и причастность к историческим достижениям команды. Гонсалес выступал за армейцев с 2009 по 2014 год.

— За какое достижение вы получили самое большое вознаграждение от клуба?
— Как и во всех командах, тогда в ЦСКА были премиальные за достижение определённых целей. Но самые главные премиальные – престиж, понимание, что мы, как клуб, достигли чего-то важного. Выиграв эти трофеи, выступив так в Лиге чемпионов, мы вошли в историю ЦСКА. И теперь даже сейчас я могу сказать: «Я – часть той самой команды». Это больше про престиж, а не про подарки или вознаграждения. Понимал, что клуб подписал меня для каких-то задач, и это уже было подарком – я должен был отплатить ЦСКА за это доверие и показать, почему со мной подписали контракт.

За любой клуб, в котором я играл, я отдавал 110% своих сил. Где-то у меня получалось больше, где-то – меньше, но я везде старался на максимум. Од