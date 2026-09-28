Юрген Клопп ответил, как сборной Германии улучшить результаты

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп ответил на вопрос, как национальной команде улучшить свои результаты. Ранее немцы сыграли вничью с Нидерландами (1:1) и проиграли Греции (0:1) в стартовых турах группового этапа Лиги наций.

«Посмотрим. Меня это не слишком волнует. В своей жизни я проиграл гораздо больше игр, чем хотел бы. Пока вы делаете правильные выводы из поражений, всё в порядке. Но, конечно, все понимают, что нам нужно многое изменить. В конце концов, лучше плохое начало, чем плохой конец. Мы все будем двигаться в одном направлении, держаться вместе — и всё встанет на свои места. Так всегда происходит, когда ты делаешь правильные вещи», — приводит слова Клоппа Sky Sport Germany.