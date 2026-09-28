«Почему я?» Марк Гонсалес — о многочисленных травмах в период игры за ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чили Марк Гонсалес рассказал о тяжёлом периоде в карьере, связанном с чередой серьёзных травм во время выступлений за московский клуб. Гонсалес выступал за армейцев с 2009 по 2014 год.

«Мне не повезло получить очень неприятную травму ноги, а в сумме на восстановление я потратил около двух лет. Случались новые и новые повреждения. Это очень неприятно, думаю, что никто не хотел бы оказаться на моём месте. Но моей главной и единственной настоящей поддержкой была моя жена. Не могу сказать, что остальные не поддерживали меня – все были в курсе происходящего, – но жена была всегда и полностью рядом со мной. Мне пришлось справляться с этими неприятностями. Клуб, болельщики – все переживали. Однако многие не знали, через что я проходил. Было действительно тяжел