В агентстве Беншимола рассказали, почему игрок не покинул «Акрон» после чемпионата мира

Сооснователь агентства Ultimate Sports Марат Хинчагов рассказал, почему футболист «Акрона» Жилсон Беншимол не сменил клуб после ЧМ-2026, на котором он выступал за сборную Кабо-Верде.

«К Беншимолу был большой интерес не только после чемпионата мира, но и после старта чемпионата России, очень ярко себя проявляет. Он отказался от предложений, потому что они не давали большой буст в карьере. Тут был чисто спортивный вопрос. Если переходить куда-то, он хочет в клуб повыше уровнем. Это может быть и следующей зимой, и летом. Тут уже вопрос переговоров клуба. Он принадлежит «Акрону», поэтому в первую очередь клуб будет принимать решение», — сказал Хинчагов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.