15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Ирландия — Венгрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В агентстве Беншимола рассказали, почему игрок не покинул «Акрон» после чемпионата мира

В агентстве Беншимола рассказали, почему игрок не покинул «Акрон» после чемпионата мира
Комментарии

Сооснователь агентства Ultimate Sports Марат Хинчагов рассказал, почему футболист «Акрона» Жилсон Беншимол не сменил клуб после ЧМ-2026, на котором он выступал за сборную Кабо-Верде.

«К Беншимолу был большой интерес не только после чемпионата мира, но и после старта чемпионата России, очень ярко себя проявляет. Он отказался от предложений, потому что они не давали большой буст в карьере. Тут был чисто спортивный вопрос. Если переходить куда-то, он хочет в клуб повыше уровнем. Это может быть и следующей зимой, и летом. Тут уже вопрос переговоров клуба. Он принадлежит «Акрону», поэтому в первую очередь клуб будет принимать решение», — сказал Хинчагов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Генич назвал клуб, в который «Акрон» хотел отдать Беншимола в последний день трансферов