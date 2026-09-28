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Гонсалес: Слуцкий говорил: «Бедный Марк…» Но я был в дерьмовой ситуации и хотел позитива

Гонсалес: Слуцкий говорил: «Бедный Марк…» Но я был в дерьмовой ситуации и хотел позитива
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чили Марк Гонсалес рассказал о поддержке со стороны главного тренера Леонида Слуцкого в тяжёлый период восстановления после травмы. Гонсалес выступал за армейцев с 2009 по 2014 год. Слуцкий был тренером ЦСКА с октября 2009 года по декабрь 2016 года.

«Слуцкий навещал меня в больнице. Он принёс мне банку чёрной икры, а я её забыл (смеётся). Тогда мы совсем чуть-чуть пообщались о моём здоровье, помню, что он даже как-то шутил. Но я всё равно хотел, чтобы тот визит Леонида Викторовича был более позити