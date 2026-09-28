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«Был бы полезен в шоу-бизнесе». Радченко — о будущем Артёма Дзюбы

«Был бы полезен в шоу-бизнесе». Радченко — о будущем Артёма Дзюбы
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Российский экс‑футболист Дмитрий Радченко поделился мнением о дальнейших перспективах нападающего Артёма Дзюбы. На текущий момент форвард является свободным агентом.

«Я читал высказывания Артёма Дзюбы. Он конкретно сказал, что в среднюю команду переходить не хочет, а хочет в команду, у которой есть конкретные задачи, и где он был бы полезен. Такой команды не нашлось. Продолжать играть без задач — это не для Артёма. Он всегда был бойцом. Это его мотивировало. Думаю, он не пропадёт. Это медийная личность. Дзюба будет полезен в шоу-бизнесе или где-то ещё. Уверен, без работы он не останется», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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