«Был бы полезен в шоу-бизнесе». Радченко — о будущем Артёма Дзюбы

Российский экс‑футболист Дмитрий Радченко поделился мнением о дальнейших перспективах нападающего Артёма Дзюбы. На текущий момент форвард является свободным агентом.

«Я читал высказывания Артёма Дзюбы. Он конкретно сказал, что в среднюю команду переходить не хочет, а хочет в команду, у которой есть конкретные задачи, и где он был бы полезен. Такой команды не нашлось. Продолжать играть без задач — это не для Артёма. Он всегда был бойцом. Это его мотивировало. Думаю, он не пропадёт. Это медийная личность. Дзюба будет полезен в шоу-бизнесе или где-то ещё. Уверен, без работы он не останется», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.