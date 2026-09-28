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Александр Головин ответил, кого бы рекомендовал подписать «Монако» из сборной России

Александр Головин ответил, кого бы рекомендовал подписать «Монако» из сборной России
Комментарии

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, кого из состава национальной команды посоветовал бы подписать монегаскам. Так, выбор Головина пал на хавбека ЦСКА Матвея Кисляка.

— Кого из нынешнего состава сборной вы гипотетически рекомендовали бы «Монако»?
— Наверное, Кисляка. Он очень хорошо видит поле и передачу, старается всегда отдавать вперёд. Но опять же — нужна большая интенсивность. Он даёт объём работы, а интенсивность нужна на протяжении всей игры.

— Если представить, что Кисляк завтра приезжает в «Монако», в чём ему нужно будет прибавить, помимо интенсивности?
— С мячом, думаю, у него проблем не будет. Технически он хорошо оснащён, очень хорошо видит поле. Наверное, в обороне, где-то в отборе. И, как мы уже говорили, в интенсивности.

— Вы с ним общались? Он что-то спрашивал про возможный переход?
— Про переходы — нет. Мы просто разговариваем. Он часто смотрит мои игры, спрашивает про игроков и так далее, — приводит слова Головина «РБ Спорт».

Матери