Вагнер Лав: Даниэл Карвальо открыл дверь в ЦСКА для бразильцев, он протоптал этот путь

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав заявил, что экс-полузащитник Даниэл Карвальо открыл для бразильских футболистов клуб ЦСКА и сделал его для них «домом». Первым легионером из дальнего зарубежья в истории армейцев стал бразилец Леонидас, перешедший в команду в 1996 году. Карвальо присоединился к клубу в 2004 году.

«ЦСКА очень хорошо принимал нас. До нас в команде играли бразильцы Самарони и Леонидас, но я был с ними не знаком. Когда приехал я, играл Карвальо. Даниэл открыл дверь в ЦСКА для бразильцев, он протоптал этот путь и сделал так, что ЦСКА превратился в дом для бразильцев. Нас хорошо встретили, вместе с русскими ребятами мы смогли завоевать титулы. У нас произошел очень хороший коннект, мы объединились: бразильцы и русские. И вместе блистали! И мы смогли создать нашу историю, написать свою главу», — приводит слова Вагнера Лава «РИА Новости».

Вагнер Лав выступал за ЦСКА в 2004–2012 и 2013 годах, провёл за армейцев 259 матчей