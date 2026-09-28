«Зенит» проведёт товарищеский матч с белорусским БАТЭ

Санкт-петербургский «Зенит» на клубных страницах в соцсетях объявил о проведении товарищеского матча с белорусским БАТЭ. Игра состоится 4 октября на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

«Зенит» сыграет с белорусским БАТЭ на стадионе «Смена». Товарищеская встреча пройдёт 4 октября на главной арене «Газпром»-Академии сине-бело-голубых.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по петербургскому времени. Минимальная стоимость билетов составляет 150 рублей. Карта болельщика для посещения матча не требуется. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ», — написала пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, БАТЭ — самый титулованный клуб Беларуси.