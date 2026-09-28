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Зинедин Зидан оценил лидерские качества Усмана Дембеле

Зинедин Зидан оценил лидерские качества Усмана Дембеле
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Главный тренер сборной Франции по футболу Зинедин Зидан высказался о крайнем нападающем французской команды и «ПСЖ» Усмане Дембеле, отметив, что вингер обладает необходимыми лидерскими качествами.

«Честно говоря, Дембеле подходит на роль лидера. Даже когда у него нет капитанской повязки. Благодаря его опыту и тому, что он умеет… Усман — хороший парень», — приводит слова Зидана The Touchline в социальной сети X.

Зидан возглавил сборную Франции минувшим летом. Прежде специалист работал с мадридским «Реалом», с которым выиграл несколько крупных трофеев. Усман Дембеле — действующий победитель Лиги чемпионов и обладатель «Золотого мяча».

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