Зинедин Зидан оценил лидерские качества Усмана Дембеле

Главный тренер сборной Франции по футболу Зинедин Зидан высказался о крайнем нападающем французской команды и «ПСЖ» Усмане Дембеле, отметив, что вингер обладает необходимыми лидерскими качествами.

«Честно говоря, Дембеле подходит на роль лидера. Даже когда у него нет капитанской повязки. Благодаря его опыту и тому, что он умеет… Усман — хороший парень», — приводит слова Зидана The Touchline в социальной сети X.

Зидан возглавил сборную Франции минувшим летом. Прежде специалист работал с мадридским «Реалом», с которым выиграл несколько крупных трофеев. Усман Дембеле — действующий победитель Лиги чемпионов и обладатель «Золотого мяча».