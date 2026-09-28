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В агентстве Солари оценили игру Пабло в «Спартаке» на старте сезона РПЛ

В агентстве Солари оценили игру Пабло в «Спартаке» на старте сезона РПЛ
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Сооснователь агентства Ultimate Sports Марат Хинчагов оценил игру своего клиента, полузащитника «Спартака» Пабло Солари, на старте сезона-2026/2027. Он отметил прогресс аргентинца под руководством Хуана Карлоса Карседо.

— По старту сезона есть ощущение, что Солари прибавил. Это лучшая версия Пабло в «Спартаке»?
— На момент перехода Пабло в «Спартак» мы предполагали, что так и будет. А вопрос реализация футболиста — это внутриклубный вопрос. Как мы видим, при нынешнем тренерском штабе Пабло хорошо раскрывает свой потенциал. Думаю, что это ещё не всё, — сказал Хинчагов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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