В агентстве Солари оценили игру Пабло в «Спартаке» на старте сезона РПЛ

Сооснователь агентства Ultimate Sports Марат Хинчагов оценил игру своего клиента, полузащитника «Спартака» Пабло Солари, на старте сезона-2026/2027. Он отметил прогресс аргентинца под руководством Хуана Карлоса Карседо.

— По старту сезона есть ощущение, что Солари прибавил. Это лучшая версия Пабло в «Спартаке»?

— На момент перехода Пабло в «Спартак» мы предполагали, что так и будет. А вопрос реализация футболиста — это внутриклубный вопрос. Как мы видим, при нынешнем тренерском штабе Пабло хорошо раскрывает свой потенциал. Думаю, что это ещё не всё, — сказал Хинчагов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.