Головин: сейчас сборная России не слабее той, что была в 2018-м. Она просто другая

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, смогла бы национальная команда добиться результатов 2018 года, когда на домашнем чемпионате мира россияне дошли до 1/4 финала.

— По вашим ощущениям, нынешняя сборная могла бы достичь результата команды 2018 года — тоже дойти до четвертьфинала чемпионата мира?

— Да, 100%. Не скажу, что сейчас сборная слабее. 100% нет. Она просто совершенно другая. Сложно сказать, сильнее ли она, потому что тогда был результат, а сейчас нам не на что опираться. У нас есть игры, они важные, но мы не участвуем ни в чемпионате Европы, ни в чемпионате мира, поэтому сложно оценивать. Но думаю, что мы точно могли бы добиться похожего успеха, — приводит слова Головина «РБ Спорт».