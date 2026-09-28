Спортивный директор «Балтики» рассказал, почему сорвался переход Гассама в «Панатинаикос»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал, что летом защитника калининградцев Натана Гассама хотели купить четыре европейских клуба.

— Этим летом «Болонья» интересовалась Гассама. Почему он не перешёл?

— Это правда. У нас было четыре предложения от европейских клубов. Какие-то отвалились сами по себе — где-то вмешалась геополитика, где-то тайминг был неудачный. Мы не закрыли сделку на флажке, потому что понимали, продав Гассама, не сможем подписать равнозначную замену. Это был «Панатинаикос», эту сделку мы не закрыли.

— Зимой это может произойти?

— Почему нет? Если четыре команды хотели купить человека летом, что мешает какому-то количеству команд попробовать это сделать зимой? Не вижу никаких причин, почему нет, — сказал Маргарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.