AS: Моуринью отказался от сборной Португалии ради возвращения в «Реал»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью мог возглавить сборную Португалии, однако предпочёл вернуться в мадридский клуб. Об этом сообщает AS.

По информации источника, за несколько недель до ЧМ‑2026 Португальская футбольная федерация обсуждала с Моуринью возможность возглавить национальную команду после ухода Роберто Мартинеса. Стороны провели переговоры, однако в этот момент президент «Реала» Флорентино Перес обратился к специалисту с предложением вернуться в клуб. Моуринью, поддерживавший связь с Пересом с момента ухода из «Королевского клуба» в 2013 году, принял решение откликнуться на просьбу. «Реал» выплатил отступные «Бенфике», в которой португалец работал на тот момент.

В португальской федерации отнеслись к выбору Моуринью с пониманием и впоследствии назначили главным тренером Жорже Жезуша.

Ранее федерация уже предлагала Моуринью пост тренера сборной в 2012 году, когда он возглавлял «Реал», с возможностью совмещения должностей, однако руководство клуба отвергло эту идею.