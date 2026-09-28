Ламин Ямаль заявил о решимости «Барселоны» выиграть Ла Лигу

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль заявил о решимости сине-гранатовых выиграть чемпионат Испании по итогам текущего сезона. После семи туров каталонцы, набрав 21 очко, занимают первое место в турнирной таблице. На второй строчке располагается мадридский «Атлетико», который набрал 16 очков.

«Надеюсь, что удача будет на нашей стороне в этом сезоне. Мы играем, чтобы выиграть чемпионат Испании. Мы здесь не для того, чтобы просто прогуляться. Хотим победить и вернуть трофей в Барселону, даст бог, добьёмся успеха в этом году», — приводит слова Ламина Ямаля известное онлайн-издание Mundo Deportivo.