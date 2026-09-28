Кисляк высказался о главном тренере ЦСКА Игдисамове

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк высказался о главном тренере армейской команды Дмитрии Игдисамове. Перед тем, как возглавить основную команду ЦСКА, он работал с молодёжным составом красно-синих.

«Я играл у него с 14 до 17 лет, и за эти три года он очень многое в меня вложил. Когда пришёл к нему, он начал меня уже учить футболу не просто, чтобы выйти, поиграть, наслаждаться — я именно окунался в какие‑то детали. Ещё есть тренеры, которые дальше уже помогали мне на взрослом уровне. Но именно тот, кто довёл меня, наверное, до взрослого уровня, — это он», — сказал Матвей Кисляк в эфире телеканала «Матч ТВ».