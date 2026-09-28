Александр Головин высказался о возможном возвращении Артёма Дзюбы в «Спартак»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин высказался о возможном возвращении нападающего Артёма Дзюбы в московский «Спартак». 38-летний форвард остаётся в статусе свободного агента после ухода из тольяттинского «Акрона».

— Дзюба, видимо, уже заканчивает карьеру. Не возникало вопроса, почему на него не обратили внимания команды уровнем выше тех вариантов, которые у него были?

— Честно, не знаю. Я даже не думал об этом. Наверное, по каким-то аспектам он не подходил. Я не буду врать — последние игры с его участием в «Акроне» не смотрел, видел только хайлайты и голы. Может быть, кого-то не устраивал объём работы, потому что Артёму уже тяжело много работать в прессинге. Он больше оставался в центральной зоне. Наверное, в этом могла быть причина.

— Он хотел вернуться в «Спартак» и закольцевать карьеру: там начинал — там и закончить. Помог бы сейчас «Спартаку»?

— Прямо сегодня не знаю, насколь