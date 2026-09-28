Экс-тренер ЖФК ЦСКА Григорян ответил, ревновала ли его жена к футболисткам

Бывший тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян ответил, ревновала ли его жена к футболистам армейской команды.

— С супругой мы уже 38 лет женаты. Время, конечно, очень быстро пролетело… Она для меня всё. Я к этой женщине не теряю ни страсти, ни любви, которая с каждым годом только увеличивается. И это поразительно. Долго думал, как же такое возможно. Потому что смотрю на ровесников, которые женаты по четвёртому‑пятому разу. Если что, не осуждаю и не критикую. Просто они у меня спрашивают, как тебе с супругой удаётся сохранять такую страсть? И думаю, что очень важный момент — это разлука. Потому что живём‑то мы 38 лет, но видимся достаточно редко. Я же с молодого возраста уже был профессиональным тренером. Когда мы были молодыми, то вместе переезжали. А потом появились дети. Нужно было уже где‑то осесть. Жена ко мне приезжает раз в месяц‑полтора. И, наверное, из‑за того, что у нас част