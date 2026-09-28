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Стало известно, сыграет ли де Йонг с «ПСЖ» в ЛЧ и в «эль класико» с «Реалом» в октябре

Стало известно, сыграет ли де Йонг с «ПСЖ» в ЛЧ и в «эль класико» с «Реалом» в октябре
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг всё ещё не восстановился физически после травмы и, по прогнозам, не вернётся в состав раньше ноября. Таким образом, хавбек пропустит матч 3‑го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ», а также не сможет принять участие в «эль класико» с «Реалом», который запланирован на 25 октября на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Об этом сообщает AS.

Напомним, во время чемпионата мира 2026 года де Йонг получил повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена. «Барселона» выбрала консервативный метод лечения, и в последние недели футболист занимался преимущественно без мяча, выполняя беговые упражнения по прямой.

Де Йонг играет за «Барселону» с лета 2019 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, п