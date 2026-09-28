15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Ирландия — Венгрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ

Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
Комментарии

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о чемпионской гонке в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. Он считает, что по игре ближе всех к титулу московское «Динамо».

«Спартак» просто обязан биться за чемпионство. Учитывать надо традиции, историю, сегодняшний уровень футболистов и так далее. Они наравне с «Динамо», «Зенитом», ЦСКА и «Краснодаром». Очень надеюсь, что текущий сезон принесёт нам бескомпромиссную, хорошую, сильную борьбу между этими пятью клубами. На мой взгляд, за чемпионство будут бороться эти пять команд. И я считаю, что «Динамо» по игре ближе, чем другие команды, чтобы стать чемпионом. Такой специалист, как Шварц, развивает футбол в России, но сложно сказать, протянут ли они на протяжении длительного времени», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

Материалы по теме