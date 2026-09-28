Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о чемпионской гонке в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. Он считает, что по игре ближе всех к титулу московское «Динамо».

«Спартак» просто обязан биться за чемпионство. Учитывать надо традиции, историю, сегодняшний уровень футболистов и так далее. Они наравне с «Динамо», «Зенитом», ЦСКА и «Краснодаром». Очень надеюсь, что текущий сезон принесёт нам бескомпромиссную, хорошую, сильную борьбу между этими пятью клубами. На мой взгляд, за чемпионство будут бороться эти пять команд. И я считаю, что «Динамо» по игре ближе, чем другие команды, чтобы стать чемпионом. Такой специалист, как Шварц, развивает футбол в России, но сложно сказать, протянут ли они на протяжении длительного времени», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».