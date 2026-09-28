Головин заявил, что иностранцы хотят возвращения сборной России на международную арену

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин высказался на тему вероятного возвращения национальной команды на международную арену. Россияне отстранены с конца февраля 2022 года из-за специальной военной операции на Украине.

— За эти четыре с лишним года вы общались во Франции с иностранцами на тему возвращения сборной России? Кто-то говорил, что хотел бы, чтобы Россия вернулась?

— Конечно. Все хотят, чтобы сборная вернулась, тут безоговорочно. Мы даже в команде с ребятами это обсуждали. Была какая-то новость — первые четыре места РПЛ получат какие-то слоты в еврокубках — и пацаны в «Монако» восприняли эту информацию так, как будто мы уже возвращаемся в еврокубки. В любом случае все думают об этом. Очень хотелось бы, чтобы это случилось.

— С кем было бы интересно встретиться в еврокубках