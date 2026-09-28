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Спортдиректор «Балтики» Маргарян ответил на вопрос об интересе «Оренбурга»

Спортдиректор «Балтики» Маргарян ответил на вопрос об интересе «Оренбурга»
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Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян отреагировал на новости об интересе к своей персоне со стороны «Оренбурга». Он отказался комментировать эту информацию.

— Появлялась информация об интересе «Оренбурга» к вам. Вам что-то известно?
— Мне известно, но я такие вещи не комментирую, — сказал Арсен Маргарян в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Балтика» идёт на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Калининградская команда набрала 11 очков за девять туров. «Оренбург» идёт на 11-м месте в таблице, набрав девять очков за девять сыгранных матчей.

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