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Бельгия — Франция: прямая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА началась, 28 сентября 2026 года

Бельгия — Франция: онлайн-трансляция матча Лиги наций началась
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Сегодня, 28 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречаются сборные Бельгии и Франции. Игра проходит на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:45 мск. В прямом эфире встречу показывает Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Олисе – 88'    

В следующем туре группового этапа Бельгия встретится с Турцией 2 октября, а Франция в этот же день проведёт матч с Италией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.

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