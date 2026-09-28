Бельгия — Франция: онлайн-трансляция матча Лиги наций началась

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречаются сборные Бельгии и Франции. Игра проходит на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:45 мск. В прямом эфире встречу показывает Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В следующем туре группового этапа Бельгия встретится с Турцией 2 октября, а Франция в этот же день проведёт матч с Италией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.