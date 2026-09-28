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«Какое фото надо было сделать: лежащим под капельницей?» Генич — о болезни Эсекьеля Барко

«Какое фото надо было сделать: лежащим под капельницей?» Генич — о болезни Эсекьеля Барко
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о полузащитнике московского «Спартака» Эсекьеле Барко. Ранее аргентинец пропустил три игры красно-белых из-за болезни. На этом фоне появились слухи, что хавбек отказывается выступать за «Спартак» из-за затянувшихся переговоров по новому контракту.

— Верите, что у аргентинца был бронхит? Много разговоров, что отсутствие было связано с контрактом.
— Сильно сомневаюсь, что пропуск матчей был ультиматумом от Барко и его представителей. Насколько я знаю, а я давно общаюсь с этими людьми и склонен им всё‑таки доверять и верить, действительно, у Барко были очень большие проблемы со здоровьем. И даже в таком клубе, как «Спартак», с его возможностями, медицинским штабом и так далее, не совсем ожидали такого развития событий. Поэтому не верю, что были проблемы из‑за контракта, тем более когда все стороны уже обо всём договорились.

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