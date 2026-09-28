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Канищев: Дзюбе уже не светят топ-клубы РПЛ, надо снизить свои аппетиты

Канищев: Дзюбе уже не светят топ-клубы РПЛ, надо снизить свои аппетиты
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о нападающем Артёме Дзюбе. Ранее опытный форвард покинул тольяттинский «Акрон» на правах свободного агента.

«Сложно сказать, стоит ли Дзюбе завершать карьеру или нет. Это его личное дело. Если он будет так же находиться без клуба и без игровой практики, вряд ли сможет быть полезным кому-либо из серьёзных команд. Либо надо снизить свои аппетиты в виде условий, которые он ждёт. И поиграть, как он выступал, за «Акрон», если на него найдутся желающие. Сложно советовать, но топовые клубы уже не светят Дзюбе. Всё зависит от самочувствия Артёма и физического состояния. Чисто со стороны — посоветовал бы ему не завершать карьеру и ещё поиграть. Закончить всегда можно, однако стоит оставить в стороне желание быть в каких-то топ-клубах РПЛ», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.