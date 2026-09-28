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«Ювентус» намерен продлить контракт с Пьером Калюлю — La Gazzetta dello Sport

«Ювентус» намерен продлить контракт с Пьером Калюлю — La Gazzetta dello Sport
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Туринский «Ювентус» рассматривает возможность продления контракта с центральным защитником Пьером Калюлю. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Срок действия нынешнего трудового договора французского футболиста с туринцами рассчитан до лета 2029 года. «Бьянконери» видят в Калюлю важную часть своего проекта в долгосрочной перспективе, а также ценят его лидерские качества и положительное влияние на атмосферу в команде. Ожидается, что стороны вряд ли столкнутся с препятствиями в ходе переговоров.

Пьер Калюлю перешёл в «Ювентус» из «Милана» летом 2024 года в рамках аренды, а через год он подписал с туринцами полноценный контракт. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

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