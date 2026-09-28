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«Ювентус» объявил о подписании экс-вратаря «Барселоны» и «Арсенала» вне трансферного окна

«Ювентус» объявил о подписании экс-вратаря «Барселоны» и «Арсенала» вне трансферного окна
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Бывший голкипер лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны» Нето перешёл в «Ювентус». О подписании контракта с 37-летним вратарём сообщила пресс-служба туринцев на официальном сайте команды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

Нето выступал за «Ювентус» с 2015 по 2017 год, проведя 22 матча за два сезона и завоевав два титула Серии А, два Кубка Италии и один Суперкубок Италии. Последним клубом голкипера оставался бразильский «Ботафого», который он покинул летом в статусе свободного агента.

Фото: ФК «Ювентус»

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