Нападающий «Реала» Эндрик: быть футболистом несложно

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эндрик сравнил футболистов с людьми, которые работают всю неделю с утра до вечера.

«Быть футболистом несложно; трудно приходится тем, кому приходится вставать в пять утра и идти на работу с понедельника по воскресенье», — приводит слова Эндрика Geglobo в социальной сети X.

Эндрик стал игроком мадридского «Реала» летом 2024-го года. За этот период 20-летний бразильский нападающий принял участие в 34 официальных играх за «сливочных», забив семь голов и отдав одну результативную передачу. Вторую часть прошлого сезона игрок провёл в «Лионе» на правах аренды. За 19 матчей форвард забил восемь голов и отдал семь ассистов.