Канищев: эта международная пауза может помочь Семаку встряхнуть «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев рассказал, как, по его мнению, международная пауза на матчи сборных повлияет на результаты «Зенита» в чемпионате России. На данный момент подопечные Сергея Семака занимают пятое место с 18 очками.

«Эта международная пауза может помочь Семаку, чтобы было о чём подумать и были возможности встряхнуть «Зенит». Хорошо, когда есть пауза, во время которой можно привести себя в порядок. Будем надеяться, мы можем только это делать. В теории всё легко, но на самом деле Семаку непросто живётся сейчас. Однако будем верить, что всё сложится хорошо», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.