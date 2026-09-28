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«Ливерпуль» может подписать Тчуамени, он не хочет быть игроком ротации «Реала» — TEAMtalk

«Ливерпуль» может подписать Тчуамени, он не хочет быть игроком ротации «Реала» — TEAMtalk
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Английский «Ливерпуль» продолжает поддерживать связь с представителями полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени и не исключает возможности подписания футболиста. Как сообщает TEAMtalk, интерес к французу сохранился, несмотря на согласование долгосрочного контракта с мадридцами.

Сообщается, что «Ливерпуль» доволен прогрессом молодых полузащитников Треймориса Ньони и Джеймса Макконнелла и готов продолжать предоставлять им возможности для развития в составе первой команды. Но э