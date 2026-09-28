Алонсо: нет сомнений, что Рафинья — лучший футболист в мире

Бывший нападающий «Барселоны» Анхель Алонсо высказался об игре нападающего каталонского клуба и национальной команды Бразилии Рафиньи и о его шансах на получение «Золотого мяча».

«Это непостижимо. Если бы трофеи вручались сезон за сезоном, у Рафиньи, вероятно, не было бы шансов на победу. Он показывает, что сейчас Рафинья — лучший футболист в мире, тот, кто забивает больше всех голов, кто больше всего прессингует, кто больше всего бегает, Тот, кто больше всех ведёт свою команду, несомненно, что он должен её победить», — приводит слова Анхеля Алонсо Sport.es.

Рафинья не попал в топ-30 номинантов на «Золотой мяч» 2026-го года.