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Алонсо: нет сомнений, что Рафинья — лучший футболист в мире

Алонсо: нет сомнений, что Рафинья — лучший футболист в мире
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Бывший нападающий «Барселоны» Анхель Алонсо высказался об игре нападающего каталонского клуба и национальной команды Бразилии Рафиньи и о его шансах на получение «Золотого мяча».

«Это непостижимо. Если бы трофеи вручались сезон за сезоном, у Рафиньи, вероятно, не было бы шансов на победу. Он показывает, что сейчас Рафинья — лучший футболист в мире, тот, кто забивает больше всех голов, кто больше всего прессингует, кто больше всего бегает, Тот, кто больше всех ведёт свою команду, несомненно, что он должен её победить», — приводит слова Анхеля Алонсо Sport.es.

Рафинья не попал в топ-30 номинантов на «Золотой мяч» 2026-го года.

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