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Шалимов высказался об отставке Альбы и назначении Кириченко в «Ростов»

Шалимов высказался об отставке Альбы и назначении Кириченко в «Ростов»
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался об увольнении из «Ростова» испанского специалиста Джонатана Альбы и назначении на его место россиянина Дмитрия Кириченко. Перестановка произошла в паузу на игры сборных.

«Непонятно, с чем всё‑таки связана эта замена тренера. Кто‑то говорит, что с финансами проблема, кто ещё — что‑то. Не думаю, что с Альбой там какая‑то проблема была у руководства. У Кириченко какой плюс? Он свой. Пока я больше не вижу плюсов. Просто свой, играл в «Ростове», для болельщиков он родной», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Кириченко начинал тренерскую карьеру в качестве ассистента в «Ростове», где трудился с 2014 по 2017 год. Первым и единственным