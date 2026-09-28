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Игрок сборной Ирана Мехди Тареми выделил сильное качество российской команды

Игрок сборной Ирана Мехди Тареми выделил сильное качество российской команды
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Игрок сборной Ирана и «Аль-Васля» Мехди Тареми назвал сильное качество российской команды перед товарищеским матчем. Встреча между национальными командами России и Ирана состоится завтра, 29 сентября, в 19:00 по московскому времени на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

«Мы знаем, что завтрашней матч с Россией будет очень сложным, потому что анализировали соперника с тренерским штабом. Знаем, что сборная России очень хорошо тактически подготовлена. Хочу, чтобы все наши планы были реализованы, и желаю увидеть хороший матч между Ираном и Россией», — передаёт слова Тареми корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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