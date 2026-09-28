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Полузащитник сборной Франции Шерки ответил, как относится к спорам о «Золотом мяче»

Полузащитник сборной Франции Шерки ответил, как относится к спорам о «Золотом мяче»
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Полузащитник сборной Франции и «Манчестер Сити» Райан Шерки ответил, как относится к спорам о будущем обладателе «Золотого мяча» — 2026. Вручение награды состоится 26 октября.

«Мечтаю ли я о «Золотом мяче»? Не сейчас. Я люблю футбол, я здесь не для того, чтобы играть в политику или делать расклады. Я сам по себе», — приводит слова Шерки Get French Football News со ссылкой на Téléfoot.

Райан Шерки выступает за «горожан» с лета 2025 го