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Слушание по делу Переса и «Барселоны» о клевете назначено на 25 ноября — Marca

Слушание по делу Переса и «Барселоны» о клевете назначено на 25 ноября — Marca
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Президент «Реала» Флорентино Перес и представители «Барселоны» вызваны на примирительное слушание в связи с иском о клевете, поданным сине-гранатовыми из-за высказываний главы мадридского клуба в мае прошлого года. Об этом сообщает издание Marca.

По данным источника, встреча назначена на 25 ноября и пройдёт в Мадриде. На этом слушании «Барселона» потребует опровержения и отзыва заявлений Флорентино Переса. Итог встречи определит дальнейший ход спора.

Если президент «Реала» не явится или же явится, но откажется взять свои слова назад, каталонский клуб намерен подать заявление о возбуждении уголовного дела. В мае Перес заявил, что выиграл семь титулов чемпиона Испании — хотя их могло бы быть 14, если бы у него