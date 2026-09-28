Рашид Рахимов ответил, кто заслужил «Золотой мяч» — 2026. Это не Килиан Мбаппе

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов полагает, что нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн в наибольшей степени заслужил «Золотой мяч» — 2026. Вручение награды состоится 26 октября.

«Золотой мяч» отдать Мбаппе? Я не хотел бы этого допускать. Кейн после переезда в Германию уже 100 мячей назабивал. То, как он выглядит сейчас в Германии, как играет за сборную Англии, говорит, что он может получить эту награду», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».