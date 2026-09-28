Чемпион Европы Ренату Саншеш может продолжить карьеру в Бразилии — Footmercato

Португальский полузащитник Ренату Саншеш может продолжить карьеру в бразильском клубе «Коринтианс». Об этом сообщает Footmercato.

Ранее Саншеш стал свободным агентом, расторгнув контракт с «Пари Сен-Жермен» по взаимному согласию сторон. Летом на игрока выходили клубы из Саудовской Аравии и МЛС, но тот захотел продолжить карьеру в Европе. Футболист вёл переговоры с «Хетафе», однако они не оказались успешными. Теперь же хавбек готов продолжить карьеру в Южной Америке, он уже контактирует с несколькими бразильскими командами, в наибольшей степени в переговорах продвинулся «Коринтианс».

Ранее Саншеш выступал за «Бенфику», «Баварию», «ПСЖ» и другие команды, а со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы — 2016.