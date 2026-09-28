Чалханоглу может бесплатно покинуть «Интер» и перейти в «Ювентус» — Calciomercato.it

Туринский «Ювентус» пристально следит за ситуацией с полузащитником «Интера» Хаканом Чалханоглу, который до сих пор не продлил контракт со своим нынешним клубом. Действующее соглашение с 32-летним опорником истекает летом следующего года.

По данным источника, интерес туринцев может перерасти в официальные действия, если турок так и не продлит контракт. Также в числе претендентов на футболиста называются ведущие клубы турецкой Суперлиги.

Чалханоглу выступает за «Интер» с лета 2021 года. К команде он присоединился в статусе свободного агента после истечения срока действия его контракта с «Миланом».