Карпин: Данилов восстанавливается после воспаления сухожилия, с Ираном он не сыграет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что защитник ЦСКА Кирилл Данилов не примет участия в товарищеском матче с Ираном. Встреча между национальными командами России и Ирана состоится завтра, 29 сентября, в 19:00 мск на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

«Данилов восстанавливается после воспаления сухожилия. Сколько времени это займёт, пока не понимаем, но процесс идёт. Осипенко пропустил четыре дня, но уже тренировался. У нас есть проблемы из-за травм: Литвинов, Морозов, а сейчас ещё и Сильянов, Данилов, Ибишев два дня не тренировался. Многие центральные защитники на травмах. Восстанавливаем Данилова и ждём, сможет ли он принять участие в дальнейших матчах. С Ираном, понятно, он не сыграет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.